Окупанти заявляють, що 28 безпілотників атакували Схід Криму.

У Росії заявили, що вночі Схід Криму атакували 28 безпілотників. Про це повідомив так званий "глава" оокупованого Криму Сергій Аксьонов

Аксьонов заявив, що 9 БПЛА були збиті силами ППО, ще 19 – заглушені засобами РЕБ. При цьому де конкретно були збиті дрони, Аксьонов не повідомив. Однак саме на сході Криму розташований Кримський міст, по якому вчора було завдано удару.

Російське Міноборони пізніше також повідомило про 28 БПЛА над Кримом, при цьому, стверджує, звичайно ж, що безпілотники були українськими.

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"Сімнадцять українських БПЛА знищені засобами ППО. Ще одинадцять БПЛА придушені засобами радіоелектронної боротьби і, не досягнувши мети, зазнали аварії", - заявляють в російському відомстві.

У Міноборони РФ також заявили, що в результаті атаки постраждалих та руйнувань немає.

Удари по Криму - що відомо

17 липня вночі на мосту через Керченську протоку прогримів вибух, обвалився один з прольотів. Це призвело до повної зупинки автомобільного руху і паніки серед тисяч російських туристів, заблокованих на півострові.

Як вважають аналітики, спроба натовпів туристів покинути територію Криму по суші, через тимчасово окуповані українські території, призведе до логістичнх проблем для окупантів на півдні і ще більше ускладнить поставки на тлі українського конрнаступу.

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