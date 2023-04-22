Аналогічні репресії почалися в смт Дніпряни.

Російські окупанти продовжують репресії проти мирного населення на тимчасово захоплених територіях України. Вони почали вимагати від мешканців Нової Каховки і смт Дніпряни покинути свої будинки.

Такою інформацією поділилися в Центрі національного спротиву. У дописі на офіційному сайті організації сказано: "У Новій Каховці і в смт Дніпряни окупанти повідомили місцевим жителям, що ті, хто проживає на першій береговій лінії Дніпра, має терміново покинути приміщення. При цьому ворог розташовує свою техніку в житлових районах цих населених пунктів".

Окремо в ЦНС розповіли про викрадення українського майна на тимчасово захоплених територіях. Півтори сотні окупантів у селищі міського типу Брилівка розібрали елеватор на металобрухт.

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Репресії росіян проти жителів тимчасово захоплених районів

Мер Мелітополя Іван Федоров заявив: "Окупанти мінують приватні будинки в прифронтових районах Запоріжжя. Знову ж таки у Василівському та Енергодарському районах. Вони мінують горища і підвали приватних будинків".

На тимчасово захопленій території Запорізької області окупанти також масово закликають брати участь у так званій "евакуації". Рашисти агітують виїжджати в Крим або Росію і збирають анкети дітей. Вивезення жителів росіяни запланували на 5 травня.

За даними Генштабу, на Херсонщині ворог посилив контррозвідувальний режим. Зросла кількість патрулів, які перевіряють мирних громадян, опитують їх і пропонують піти на службу в ЗС РФ.

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