Супротивники запустили по Херсонській області сотні снарядів.

На Херсонщині за минулу добу через ворожі обстріли дві людини загинули, шестеро дістали поранення.

Про це повідомляє керівник Херсонської військової адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, за минулу добу противник завдав 83 удари, випустивши 412 снарядів з важкої артилерії, безпілотників та авіації. Зокрема, Херсон ворог обстріляв тричі.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію та будівлю закладу освіти Білозерської селищної громади. Через російську агресію дві людини загинули, шестеро дістали поранення", - йдеться у повідомленні.

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Росіяни дуже часто обстрілюють Херсонську область, є багато жертв, постраждалих та руйнувань.

Зокрема, 23 квітня повідомлялося, що упродовж минулої доби супротивник 54 рази обстріляв регіон, під ударом двічі опинився Херсон. Пізніше стало відомо, що вороги били по місту з мінометів, і загинув дідусь.

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