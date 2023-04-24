Росіяни намагаються вивезти викрадене збіжжя, завантажуючи його на вантажні судна.

Російські окупанти продовжують грабувати мирне населення України, привласнюючи зерновий урожай.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу. "В місті Бердянськ Запорізької області, так звана російська окупаційна "влада" намагається вивезти викрадене збіжжя, завантажуючи його на ворожі вантажні судна", - йдеться у повідомленні.

Крім того, як вказано у зведенні, окупантам катастрофічно не вистачає медичного персоналу на полі бою. Там зауважили, що для поповнення колективу військових лікарів, працівників лікарень Бердянська, які отримали паспорти громадян РФ, почали змушувати до постановки на військовий облік ворога. "У випадку відмови - погрожують їм втратою робочих місць", - йдеться у повідомленні.

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Ситуація у Бердянську

У березні голова окупаційної адміністрації Бердянська Олександр Сауленко заочним вироком Запорізького суду отримав 15 років в'язниці з конфіскацією майна.

А в лютому в окупованому Бердянську сталася пожежа на базі відпочинку, яку росіяни використовували як військовий шпиталь.

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