Це нібито сталося, коли десантні групи наближалися до узбережжя Криму.

Окупанти придумали знищення українських десантних груп, які нібито прямували до Криму.

Як повідомляє Міністерство оборони РФ, десант нібито рухався на американських катерах.

"Сьогодні вночі в західній частині акваторії Чорного моря на північний схід від острова Зміїний літаками морської авіації Чорноморського флоту знищено три швидкохідні військові катери виробництва США Willard Sea Force з десантними групами ЗСУ, що прямували в напрямку Кримського узбережжя", - заявили окупанти.

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Українська сторона чергові російські заяви щодо атак на "десант" поблизу Криму не коментує.

Що передувало

Міноборони РФ неодноразово робило неправдиві заяви про знищення техніки ЗСУ. Так, якщо зважати на твердження про кількість знищених російськими окупантами ракетно-артилерійських високомобільних систем Himars, то число знищених одиниць перевищує справжню кількість наданих Україні таких систем.

Нещодавно окупанти заявили, що близько опівночі 30 серпня "знищили чотири швидкохідні військові катери з десантними групами військовослужбовців українських сил спеціальних операцій загальною чисельністю до 50 осіб".

Сили Спеціальних операцій Збройних сил України відреагували на божевільні заяви міністерства оборони Росії про нібито знищення 50 українських військових у Чорному морі. Якщо коротко - це була брехня.

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