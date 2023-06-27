У Кіровському районі пошкоджено залізничні колії.

У Криму сталася чергова диверсія - гауляйтер півострова Сергій Аксьонов повідомив про пошкодження залізничних колій.

"У Кіровському районі пошкоджено залізничні колії. Постраждалих немає, на місці працюють профільні служби. Ремонтні роботи орієнтовно займуть від 4 до 8 годин", - написав він.

Про причини пошкодження чиновник не повідомляє.

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Водночас телеграм-канал Baza повідомив, що залізничні колії були підірвані.

"Невідомі підірвали залізничні колії в Криму. За даними "Бази", в результаті підриву на перегоні "Петрово-Владиславівка" з колій зійшов перший вагон вантажного поїзда", - наголошується в повідомленні.

Також повідомляється, що через пошкодження колії затримуються два поїзди далекого прямування і два місцевих.

Крім того, один з російських тг-каналів повідомляв, що в полі під Джанкоєм в Криму, недалеко від ж/д станції, знайшли уламки безпілотника, який, попередньо, був збитий ППО.

"Дрон літакового типу напередодні ввечері виявила комбайнер біля села Маслове. При падінні він вибухнув, на місці утворилася воронка. Ніхто не постраждав. Зараз місце оточене", - наголошується в повідомленні.

Як відомо, Кіровський район розташований в східній частині Криму. Територією району проходить залізниця Джанкой-Керч.

Ситуація в Криму - що відомо

22 червня російські окупанти заявили про удари по Чонгарському мосту на кордоні Криму та Херсонської області. Вони заявили, що по мосту "прилетіли" ракети Storm Shadow. В результаті у окупантів почалися проблеми з логістикою, російські перевізники скаржаться на затори в північній частині півострова.

Також повідомлялося, що росіяни в Криму почали маскувати перекидання озброєння - вони перекидають військову техніку за допомогою цивільних вантажівок.

Неспокійно живеться і цивільному населенню на півострові. Зокрема, в Криму повністю провалюється туристичний сезон, тому що росіяни бояться ударів ЗСУ і не хочуть залишитися заблокованими на півострові.

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