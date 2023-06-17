На сьогодні вся територія, починаючи з Заозерного і закінчуючи Окуневкою, перекопана.

Окупаційна влада Криму підписала угоду про створення на анексованому півострові нового туристичного кластера, оцінивши обсяг інвестицій в 110 млрд рублів. Однак туристи відмовляються їхати до Криму.

Як повідомляє "Настоящее время", туристичний сезон цього року вже провалений попри те, що анексований півострів – єдиний напрямок, де знижують ціни для туристів, пропонують знижки та бонуси.

Однак це не приваблює відпочиваючих і не допомагає туристичному бізнесу. "Якщо порівнювати з минулим роком, то ситуація дуже відрізняється... Лінія фронту не так далеко від нас", - заявила менеджер Ганна.

До вторгнення Росії в Україну на півострів припадало майже 20% бронювань, тобто до Криму їхав приблизно кожен п'ятий турист. Зараз бронь в Крим становить менше 1%.

"На сьогодні вся територія, починаючи з Заозерного і закінчуючи Окуневкою, перекопана. Стоять оточення. Людей, навіть місцевих, не пускають на пляж. І, відповідно, всі гостьові будинки і готелі закриті і не працюють. Більше половини об'єктів не відкрилися... Люди бояться їхати", – заявив регіональний менеджер агентства "Хочу на юга" Сергій Кив'юров.

На півострові майже щодня лунають вибухи, в середині червня там збили дев'ять безпілотників, а в українській розвідці знову закликали кримчан не перебувати поруч з військовими об'єктами.

"Зроблені окопи, вогневі точки. Робота ще триває. Звалені їжаки, укріплення, багато техніки, стоять військові. Також привезли колючий дріт, будуть все обтягувати... Скоріш за все, тут сезону не буде", – вважає російський тревел-блогер Євген Щепинський.

Ситуація в Криму

Станом на 17 червня 2023 року росіяни окопалися в Криму в очікуванні ЗСУ. У ЗМІ з'явилися супутникові знімки нових окопів, які Росія підготувала для оборони окупованого Криму.

На кадрах з космосу можна побачити нові споруди біля села Філатівка, КПВВ Армянськ, Красноперекопська і в Джанкойському районі. В цілому, російська армія побудувала численні лінії оборони від адміністративного кордону України до Джанкоя.

Велика частина окопів, згідно зі знімками, зведена армією РФ вже після її відступу з Херсона.

У північній частині Криму видно, що російські військові нерідко зводять фортифікації впритул до сіл або навіть в самих населених пунктах. Експерти відзначають, що населення цих сіл перебуває в небезпеці, оскільки, якщо будуть йти бойові дії, то росіяни фактично використають їх в якості щита.

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