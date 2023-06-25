Зазначається, що загарбники почали використовувати цивільні фури для перевезення військової техніки.

Армія Російської Федерації у тимчасово окупованому Криму перекидає військову техніку за допомогою цивільних вантажівок. Озброєння ховають під псевдокришою, ймовірно, для маскування.

Видання Крим.Реалії пише, що на трасі "Таврида" помітили фуру з бронеавтомобілями армії Росії, імовірно "Тигр". При цьому цивільна вантажівка була білого кольору, а військова техніка перебувала на платформі з "дахом". Крім того, на платформі була ще й задня "стінка", що закриває техніку від очей водіїв, які їдуть позаду.

Варто відзначити, що раніше на півострові не помічали подібних маніпуляцій при перекиданні російської військової техніки. Можливо, таким чином окупанти намагаються приховати техніку від українських дронів або іншого спостереження зверху.

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Звільнення Криму - останні заяви

Президент України Володимир Зеленський заявив, що звільнення Криму від російських окупантів - одне із завдань весняно-літньої кампанії ЗСУ.

При цьому глава Міноборони Великобританії Бен Уоллес вірить в те, що українські захисники здатні звільнити півострів до кінця року. У свою чергу колишній командувач Сухопутних військ США в Європі Бен Ходжес вказав, що армія України ще не почали основну фазу контрнаступу, але вже на шляху до звільнення Криму.

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