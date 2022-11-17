Генерал наголосив, що польська ППО також має захищати частину території України.

Генерал польської армії Роман Полко, який є членом Ради у справах безпеки та оборони Польщі при президенті, заявив, що на тлі падіння ракет в селі Переводів, Варшава повинна посилити безпеку повітряного простору. Зокрема, Польща має встановити системи протиповітряної оборони на території України.

Як повідомляє польське видання Radia ZET, генерал вважає, що це дозволить забезпечити максимальну протидію підльоту будь-якого типу снарядів вже до досягнення ним польсько-українського кордону. Він наголосив, що польська ППО також має захищати частину території України.

"Це має бути закриття смуги повітряного простору, що виходить на територію України, і створення системи ППО. Ми не можемо допустити, щоб польські громадяни гинули", – пояснив військовий.

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Генерал очікує запровадження додаткових заходів протиповітряної оборони на території Польщі, а також посилення моніторингу повітряного простору та присутності там бойової авіації.

"Ми повинні повідомити Росії, що Україна і прикордонна зона будуть постійно контролюватися альянсом НАТО і російські бойові засоби будуть збиті", – вважає Полко.

Військовий наголосив, що "безпрецедентна атака на цивільні об'єкти та інфраструктуру є основою для того, щоб НАТО нарешті зняло обмеження для України та дало їй зброю далекого радіусу дії".

Падіння ракет в Польщі: що відомо

15 листопада на території Польщі впали дві ракети, внаслідок чого загинули люди. Зазначається, що інцидент стався під час масованого обстрілу України з боку Росії.

Міноборони Росії заперечило приналежність до ЗС РФ ракет, що впали на території Польщі. Інформацію про падіння ракет в Москві називають "навмисною провокацією з метою ескалації обстановки".

Пізніше зʼявилася інформація, що ракети могли бути випущені українською ППО. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна хоче отримати доступ до місця падіння ракети на території прикордонного населеного пункту в Польщі для участі в розслідуванні.

Водночас генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що, за попередніми даними, ракета належала ППО України, яка відбивалася від ракетного удару Росії. Але провини України в цьому немає. Він наголосив, що Росія несе повну відповідальність, оскільки продовжує незаконну війну проти України.

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