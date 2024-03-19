Андрій Юсов пояснив останню заяву окупантів.

Росіяни планують захищати свої нафтогазові об'єкти від атак дронів за допомогою самохідних зенітних ракетно-гарматних комплексів наземного базування "Панцирь".

Про це заявив директор департаменту розвитку газової промисловості Міністерства енергетики РФ Артем Верхов. "Ми спільно працюємо, в тому числі з колегами з Національної гвардії Росії, над прикриттям об'єктів, над встановленням, відповідно, систем захисту типу "Панцир", - цитує його The Guardian.

Представник Головного управління розвідки Міныістерства оборони України Андрій Юсов зазначає, що заяву зробили для заспокоєння обурення у суспільстві та розпилу бюджетних коштів, оскільки комлпекси "Панцирь" вже давно перебувають на місцях.

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"Принципово на ситуацію дані заяви не вплинуть, на підприємствах окупанта, які використовуються у військових цілях, проблеми будуть продовжуватись", - сказав він у коментарі Українській правді.

Атаки на російські НПЗ: останні новини

За даними колишнього виконавчого директора міжнародної енергетичної групи Gunvor Group Ltd. Торбйорна Тернквіста, внаслідок ударів українських дронів вже було виведено з ладу близько 600 тисяч барелів добової нафтопереробної потужності РФ.

В українській розвідці пояснювали, що кожен успішний удар збиває темп постачання паливно-мастильними матеріалами окупаційних російських військ в Україні.

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