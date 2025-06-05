Путін і Трамп під час розмови не домовилися про зустріч.

У Кремлі підтвердили, що Володимир Путін у телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом заявив, що Росія відповість на українську атаку на аеродроми. Про це сказав прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков.

"Російська Федерація відповість на атаку на аеродроми тоді й у такий спосіб, як військові вважатимуть за потрібне", - заявив він.

При цьому Пєсков додав, що телефонна розмова Путіна і Трампа була "конструктивною і потрібною", обговорювалося багато важливих питань. Водночас домовленостей про зустріч двох лідерів поки що немає.

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Також, за словами Пєскова, Путін підтримує точку зору про те, що треба продовжувати контакти з українською стороною.

Водночас прес-секретар Кремля назвав українські удари "терактами" і заявив, що Росія хотіла б почути "жорстке засудження" цих дій на міжнародному рівні.

Операція Павутина

Видання Reuters писало, що під час операції "Павутина" дрони вразили до 20 російських літаків, а знищено близько 10 із них. Це число приблизно вдвічі менше, ніж називала у своїх оцінках Україна - йшлося про 41 уражений літак.

Однак при цьому джерела в США називають цю атаку дуже важливою. Як пише Axios, президент США Дональд Трамп, хоча публічно не коментував цієї атаки, однак у приватних обговореннях захопився нею і назвав "сильною" та "крутою". При цьому, зазначає видання, Трамп занепокоєний тим, що це ще більше ускладнить його місію з припинення вогню в Україні.

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