Водночас Трамп стурбований тим, що це ще більше ускладнить його місію з припинення вогню в Україні.

Президент США Дональд Трамп захопився українською атакою на російські аеродроми в неділю, вважаючи її "сильною" і "крутою", пише Axios, посилаючись на свої джерела. При цьому, зазначає видання, Трамп стурбований тим, що це ще більше ускладнить його місію з припинення вогню в Україні.

"Він був напрочуд мовчазний на публіці, коли справа стосувалася його особистих почуттів з приводу атаки України. Однак у приватному порядку він захоплювався операцією", - пише Axios.

"Досить сильно", - сказав Трамп одному зі співрозмовників. "Він думав, що це круто", - сказало друге джерело про реакцію Трампа.

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Один із радників Трампа зазначив, що українська операція "Павутина" з міжнародної точки зору - "це як чихуахуа, що завдає реальної шкоди набагато більшому собаці".

Водночас Трамп також вважає, що українська атака, ймовірно, підштовхне Путіна до дуже серйозних дій у відповідь, і стурбований тим, що цей сценарій завадить його дипломатичній ініціативі.

"Ми хочемо, щоб ця війна закінчилася. Ми хочемо деескалації. Тож якщо Путін збожеволіє у відповідь, так, у президента є побоювання", - сказав один зі співрозмовників Axios, який спілкувався з Трампом.

Одна з причин, через яку атака України стурбувала Білий дім, полягала в тому, що вона була націлена на бомбардувальники, які можуть нести ядерну зброю і є ключовою частиною ядерного стримування Росії.

"Атака безпілотників не стала для (Трампа) несподіванкою, тому що так відбувається, коли війна триває, але він стурбований тим, що це затягне бойові дії. Він хоче, щоб бойові дії припинилися, тому його розчаровує, коли відбуваються подібні атаки", - сказав один із чиновників Білого дому.

Однак, незважаючи на ці побоювання, Трамп був вражений тим, що зробили українці, підкреслив він.

Операція Павутина

1 червня Україна вразила десятки російських літаків на чотирьох аеродромах Росії. Йдеться про 41 літак, серед яких і бомбардувальники Ту-95МС, які РФ використовує для атак по Україні.

Президент США Дональд Трамп за кілька днів після української атаки поговорив телефоном із російським лідером Володимиром Путіним: розмова тривала 1 годину 15 хвилин. Як заявив Трамп, під час розмови Путін сказав, що "йому доведеться відповісти на нещодавню атаку на аеродроми".

Також ЗМІ писали, що американські генерали сприйняли українську атаку як "тривожний дзвінок", всерйоз занепокоївшись безпекою американських аеродромів.

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