Спікер української делегації в ТКГ підкреслив, що перенесення переговорів - питання далекої перспективи.

Переговори Тристоронньої контактної групи у віддаленій перспективі можливо перенести в країну, яка не є членом НАТО.

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Таку заяву в інтерв'ю "Радіо Свобода" зробив спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович. Він прокоментував слова глави української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука про те, що переговори можна перенести з Білорусі до Польщі.

"По-перше, це дуже віддалена перспектива... Зараз рано про це говорити, хіба що чисто теоретично. Польща, Я не думаю, що буде підходящим майданчиком для Росії, тому що російсько-польські відносини відомі", - сказав Арестович.

За його словами, якщо Мінські переговори будуть переносити, то теоретично це можуть бути Швеція або Австрія.

"Швидше за все, якщо це станеться і ми можемо фантазувати, це буде щось на зразок Швеції, можливо, або Австрії - країни, яка не є членом НАТО. Для Росії це дуже чутливе питання", - сказав спікер української делегації в ТКГ.

Він наголосив, що Україна не може сама вирішити, де будуть проходити переговори, і в будь-якому випадку буде прийматися тристороннє рішення.

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Автор: Дмитро Захаров