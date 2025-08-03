Плетенчук розкрив, що відбувається в окупованому Криму

Окупанти намагаються зберегти Кримський міст з тактично-пропагандистських й тактично-стратегічних причин.

Сили оборони України вражають системи протиповітряної Росії, які розташовані в окупованому Криму, але окупанти досить швидко відновлюють нестачу.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Військово-морських сил ЗС України, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук.

За його словами, у повітряному просторі ситуація непроста. Це стосується, в тому числі військових аеродромів, які росіяни використовують на території тимчасово окупованого Криму.

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"Та наявність самої авіації. Є над чим працювати…", - сказав Плетенчук. Він додав, що Сили оборони часто розносять ППО ворога у Криму, але противник постійно відновлює нестачу відповідних установок.

"Доволі щільно наповнений (ППО – УНІАН) тимчасово окупований Крим. Щільність набагато вища, ніж на території самої Московії. Ми це бачимо за результатами об’єктивного контролю на основі того, що відбувається на території РФ. Але проте вони продовжують підтримувати таку щільність тому, що для них дуже важливо зберегти так званий Кримський міст з багатьох причин – як з тактично-пропагандистських, так й тактично-стратегічних", - заявив Плетенчук.

За його словами, така сама ситуація склалася з Новоросійськом (РФ), де ворогу вдається тримати частину свого Чорноморського флоту у відносній безпеці. Це вдається окупантам, зокрема завдяки великої кількості засобів протиповітряної оборони тощо.

"Тобто, це єдина локація, де вони можуть досі перебувати у відносній безпеці. Й відповідно росіяни вимушені тримати досить високу кількість подібних засобів. Тому знищення там кількох відповідних одиниць вони намагаються максимально швидко компенсувати", - пояснив представник ВМС.

Він також додав: "Для того, щоб уразити об’єкти, які прикриває ППО, спочатку треба уразити це ППО".

Ситуація в Чорному морі

Як писав УНІАН, 4 серпня над акваторією Чорного моря вперше за тривалий час з’явився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 Росії. У ВМС ЗСУ констатують, що це нестандартна ситуація. Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук пояснив, що не може відразу пригадати, коли востаннє літаки стратегічної авіації "тут бачили". Раніше це були носії "Кинджалів", й здебільше то були сигнали росіян у контексті з подіями, які відбувалися у Середземномор’ї.

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