Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк озвучив пораду для російського військового командування.
"Як радник дозволю собі невелику пораду російському військовому командуванню: південь України – це голий степ, Крим – природний котел, а Донецьк має невигідне розташування. Найкраще місце для оборони – за кордоном України. Там, куди "злі українці" точно не зайдуть", - зазначив радник ОП у Twitter.
Як повідомляв УНІАН, 13 листопада Подоляк висловив думку, що Росія буде готова до переговорів та виходу своїх військ з України після деокупації Донецька чи Луганська.
Війна в Україні: останні новини
Українські військові 11 листопада зайшли у Херсон, який був окупований в перші дні повномасштабної війни РФ проти України.
13 листопада стало відомо, що з початку минулого тижня на правому березі Дніпра деокуповано 179 населених пунктів. У звільнених населених пунктах проводяться стабілізаційні заходи, працюють сапери, оскільки окупанти замінували багато об'єктів.
Радник глави МВС Антон Геращенко упевнений, що не можна виключати можливість повалення Путіна з президентського поста в результаті перевороту. Для цього має загинути більше росіян.