Зокрема, радник керівника ОП пропонує російським військовим зайняти "кращі" оборонні позиції, які розташовані за межами міжнародно визнаних українських кордонів.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк озвучив пораду для російського військового командування.

"Як радник дозволю собі невелику пораду російському військовому командуванню: південь України – це голий степ, Крим – природний котел, а Донецьк має невигідне розташування. Найкраще місце для оборони – за кордоном України. Там, куди "злі українці" точно не зайдуть", - зазначив радник ОП у Twitter.

Як повідомляв УНІАН, 13 листопада Подоляк висловив думку, що Росія буде готова до переговорів та виходу своїх військ з України після деокупації Донецька чи Луганська.

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Українські військові 11 листопада зайшли у Херсон, який був окупований в перші дні повномасштабної війни РФ проти України.

13 листопада стало відомо, що з початку минулого тижня на правому березі Дніпра деокуповано 179 населених пунктів. У звільнених населених пунктах проводяться стабілізаційні заходи, працюють сапери, оскільки окупанти замінували багато об'єктів.

Радник глави МВС Антон Геращенко упевнений, що не можна виключати можливість повалення Путіна з президентського поста в результаті перевороту. Для цього має загинути більше росіян.