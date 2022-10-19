Радник глави МВС зазначив, що зараз вже фактично йде Третя світова війна.

Не можна виключати можливість повалення Володимира Путіна з президентського поста в результаті перевороту. Для цього має загинути більше росіян.

Про це заявив радник глави МВС Антон Геращенко в інтерв'ю УНІАН.

За його словами, поки що ймовірність перевороту не висока, але вона буде рости.

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"Це може бути раптовий переворот. Ви думаєте, Хрущов теж знав, що його приберуть з поста і на його пост прийде Брежнєв? Ні. Просто має загинути більше росіян. Чим більше загине росіян, чим більше буде проблем в економіці країни, тим більше буде людей, які почнуть в оточенні Путіна замислюватися: "Чи хочемо ми всі піти з ним на забій?", - зазначив Геращенко.

При цьому він не виключає, що може з'явитися свій "полковник Штауффенберг"

"Це той сміливий німець, який був одним з учасників змови проти Гітлера, приніс на нараду в ставку бомбу, яка повинна була вибухнути і вбити Гітлера, але, на жаль, змовникам не пощастило, сила бомби була недостатньою, щоб знищити Гітлера в його ставці. Тому, може бути, з'явиться полковник Штауффенберг, може бути, буде переворот, може бути, знадобиться ще кілька років для того, щоб Росія розвалювалася після посилення економічних проблем і збільшення кількості похоронок до декількох сотень тисяч", - пояснив радник глави МВС.

На його думку, тому, хто прийде на місце Путіна, доведеться домовлятися з Україною і з Заходом.

"Для мене Рубіконом був кінець червня місяця, коли була зустріч G-7 в Баварських Альпах. На цій зустрічі було прийнято найпринциповіше рішення про те, що Україну будемо підтримувати до кінця, і навіть Шольц і Макрон приєдналися до нас і повністю підтримують нас. Захід зрозумів, що війна ведеться не проти України, війна ведеться з ними з усіма, з їх цінностями, з демократією, свободою слова, з правами людини. Путін разом з Сі Цзіньпінем, два диктатори і тирани, ведуть війну тиранії з демократією", - вказав чиновник.

Крім того, він заявив, що зараз фактично йде Третя світова війна, де є блок Росія, Китай, Іран, Північна Корея.

"Росія відкрито воює із Заходом, інші країни її підтримують. І ця війна може продовжуватися і посилюватися. Іран вже став брати участь поставками зброї, і іранці вже безпосередньо тепер є союзниками агресора. Китай, За нашою інформацією від американської розвідки, поки утримується від поставок зброї в Росію. Якщо вони почнуть, то країни Заходу вже передали свого роду попередження Китаю, що тоді буде розрив економічних відносин, а китайська економіка була побудована на грошах і технологіях Заходу, і китайські товари продаються в Європі, Америці і так далі", - підсумував Геращенко.

Роль Ірану у війні проти України - що відомо

Іран продав РФ за різними оцінками від близько 300 до декількох тисяч дронів-камікадзе. При цьому Тегеран неодноразово заперечував експорт будь-якої зброї для використання у війні в Україні і "шкодують" про погіршення дипломатичних відносин між Іраном і Україною. У свою чергу МЗС Ірану порадив Уряду України "уникати впливу третіх країн, які прагнуть зруйнувати відносини між двома країнами".

У відповідь на це в МЗС України заявили, що єдина "третя сторона" - безпілотники Ірану на службі російської армії, які Україна вже безпосередньо збиває у своєму небі. МЗС підкреслив, що Тегеран несе повну відповідальність за руйнування відносин з Україною і позбавив посла Ірану акредитації.

16 жовтня видання The Washington Post з посиланням на представників безпеки США і союзників повідомило, що Іран посилює свої зобов'язання про постачання зброї в Росію для війни проти України і готовий передати не тільки дрони, а й ракети класу "земля-земля".

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