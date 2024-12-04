Військовослужбовці 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челебіджіхана витіснили російські загарбницькі сили з селища Новий Комар, що у Волноваському районі Донецької області.
Як повідомляють аналітики українського проєкту DeepState, внаслідок боїв загинуло багато російських окупантів. Велика кількість російських військових втекли в бік траси. Крім того, в український полон потрапили росіяни з 40-ї окремої бригади морської піхоти:
"Село вдалося зачистити завдяки вдалим діям штурмової піхоти 48 ОШБ. Слід відзначити також достатню кількість розрахунків ФПВ, які були залучені до звільнення села. Серед екіпажів: ФПВ РУБпАК "ВИРІЙ" 241 обр Тро. Варто згадати і козаків з 3 МБ 31 ОМБр та танчик 23 ОМБр".
Ситуація на фронті
Раніше в Силах оборони півдня повідомили, що окупаційні війська РФ хочуть закріпитися в острівній зоні на Херсонському напрямку. Також росіяни перекидають підрозділи на Кінбурнську косу.
Сьогодні аналітики повідомили, що російська армія просунулася в районі п'яти населених пунктів Донеччини - біля Сухих Ялів, Костянтинопольського, Даченського, Пушкіного та у Кураховому.