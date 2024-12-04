Окупанти зазнали значних втрат.

Військовослужбовці 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челебіджіхана витіснили російські загарбницькі сили з селища Новий Комар, що у Волноваському районі Донецької області.

Як повідомляють аналітики українського проєкту DeepState, внаслідок боїв загинуло багато російських окупантів. Велика кількість російських військових втекли в бік траси. Крім того, в український полон потрапили росіяни з 40-ї окремої бригади морської піхоти:

"Село вдалося зачистити завдяки вдалим діям штурмової піхоти 48 ОШБ. Слід відзначити також достатню кількість розрахунків ФПВ, які були залучені до звільнення села. Серед екіпажів: ФПВ РУБпАК "ВИРІЙ" 241 обр Тро. Варто згадати і козаків з 3 МБ 31 ОМБр та танчик 23 ОМБр".

Ситуація на фронті

Раніше в Силах оборони півдня повідомили, що окупаційні війська РФ хочуть закріпитися в острівній зоні на Херсонському напрямку. Також росіяни перекидають підрозділи на Кінбурнську косу.

Відео дня

Сьогодні аналітики повідомили, що російська армія просунулася в районі п'яти населених пунктів Донеччини - біля Сухих Ялів, Костянтинопольського, Даченського, Пушкіного та у Кураховому.

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