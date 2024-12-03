Коса є важливим плацдармом для обох армій.

Російські загарбницькі війська посилюють присутність у Дніпровській затоці та на Кінбурнській косі - єдиній території Миколаївської області, яка залишається під окупацією.

Про це в коментарі Радіо Свобода розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин. Так, сили РФ зосередили на Кінбурні підрозділи артилерії та протиповітряної оборони, а також перекинули з окупованого Севастополя дивізіон річкових катерів.

Посилення оборони можна пояснити тим, що деокупація коси заблокує можливість підрозділів окупаційної армії отримувати підтримку з моря, пояснив Волошин:

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"Це для них і для нас досить важливий плацдарм. Крім того, з Кінбурнської коси можна вести обстріли півдня Херсонської та Миколаївської областей".

Кінбурнська коса в окупації

Загарбницька армія Російської Федерації окупувала косу ще на початку повномасштабного вторгнення. Під час контрнаступу Збройним силам України вдалося відбити всі території Миколаївщини, крім Кінбурна.

На думку військового оглядача Дениса Поповича, наразі росіяни можуть готуватися до спроб ЗСУ форсувати Дніпро в районі Коси, щоб закріпитися на правому березі.

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