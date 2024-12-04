Росіяни намагаються захопити плацдарм, щоб змусити ЗСУ перекинути туди більше сил і засобів.

Окупанти продовжують активні штурми на Херсонському напрямку. Як повідомив "Суспільному" речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, мета окупантів - закріпитися в острівній зоні.

Також речник прокоментував інформацію про те, що на Херсонщині ворог зібрав три сотні човнів, ймовірно, для форсування водної перешкоди.

За його словами, росіяни намагаються захопити плацдарм, щоб утримувати його та змусити ЗСУ перекидати туди більше сил і засобів.

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"Вони мають мету захопити певний плацдарм, утримувати його і стягнути туди якнайбільше наших сил і засобів. Всі ці штурми закінчуються нічим. Всі вони безрезультатні. Ворог несе лише втрати", — запевнив Волошин.

За даними розвідки, російські військові проводять тренування форсувальних штурмових груп на полігонах у тимчасово окупованих районах Запорізької та Херсонської областей. Вони використовують катери так званої Дніпровської флотилії, частина яких була перекинута на Тендрівську та Кінбурнську косу ще на початку осені. Ці тренування включають відпрацювання форсування водних перешкод і переправу десантних груп. "Йдеться про підготовку до штурмів невеликими групами піхоти", — пояснив речник.

Щодо інформації про понад 300 катерів, які зібрали окупанти, Волошин підтвердив, що вона відома командуванню ЗСУ, і Сили оборони готові до будь-якого розвитку подій.

"Україна постійно веде досить активну розвідку. І це не лише супутникова чи розвідка з БПЛА, це багато видів різних розвідок ", — підкреслив він.

Ситуація на Херсонщині

Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін в інтерв'ю Financial Times сказав, що російські окупанти планують наступ, та зібрали 300 човнів для перетину річки. Йшлося, що Херсон став би "цінним призом" для Росії, це місто стало першим обласним центром України, захопленим російськими військами після повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року, і провело дев'ять місяців під окупацією.

Із середини літа росіяни проводять масовану кампанію зі спустошення Херсона, полюючи на його жителів за допомогою ударних безпілотників.

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