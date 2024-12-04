Більшість тактичних успіхів росіян зафіксовано на Курахівському напрямку.

Російські окупанти продовжують просуватися на фронті. За даними спостерігачів, окупаційна армія має просування у районі п'яти населених пунктів.

Як повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, який відстежує актуальну інформацію з поля бою, росіяни просунулися на кількох напрямках. Зокрема, ворог просунувся біля Сухих Ялів (Донецька область), Костянтинопольського (Донецька область), Даченського (Донецька область), Пушкіного (Донецька область) та в Кураховому (Донецька область). Більшість населених пунктів розташовано на Курахівському напрямку.

Війна в Україні: новини

Військовий експерт Михайло Жирохов зазначив, що ситуація в районі Курахового Донецької області погіршується і дуже близька до втрати міста.

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Водночас експерт додав, що на інших напрямках в Донецькій області просувається не лише Росія, а й Україна. Під Великою Новосілкою є просування росіян. Але в Часовому Ярі, Торецьку бої йдуть з перемінним успіхом. Дуже важко говорити про якісь квартали, оскільки обидва міста – це гори каміння.

Водночас у ЗСУ додали, що ркупанти на схід України підтягують резерви, залучаючи і колишніх ув’язнених жінок до війни в Україні.

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