Жінку затримали та доставили до фільтраційного центра.

У Херсоні затримали ймовірну колаборантку, яка фотографувала місця обстрілів та спілкується з абонентами із РФ. Про це повідомили в Управлінні патрульної поліції у Херсонській області.

"Патрульні продовжують виявляти прихильників "руського миру". Учора під час коменданської години поліцейські помітили жінку, яка, побачивши інспекторів, різко пришвидшила свій рух", - йдеться в повідомленні.

Зупинивши громадянку та перевіривши її телефон, поліцейські виявили у месенджері групи проросійського характеру, фото обстрілів та дзвінки на територію країни-агресора.

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Ймовірну колаборантку затримали та доставили до фільтраційного центра.

Колаборанти в Україні

Як повідомляв УНІАН, на початку грудня у Куп’янську виявили окупантські списки зрадників та колаборантів, які російські загарбники не встигли знищити.

Днями в Одесі викрили "блогерку", яка закликала Путіна активніше бомбардувати Україну. Пропагандистка поширювала в мережі публікації, у яких підтримувала та виправдовувала збройну агресію РФ.

Тим часом СБУ встановила п'ятьох колаборантів, які ініціювали "приєднання" Луганщини до РФ.

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