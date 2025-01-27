Протиповітряна оборона збиває російські БПЛА.

Вночі у більшій частині українських областей оголошено повітряну тривогу, триває наліт російських дронів-камікадзе на країну.

Згідно з даними Командування Повітряних сил Збройних сил України від 00:08, безпілотники типу "Shahed" зафіксували на сході та у центрі Полтавщини, на півночі Кіровоградщини, на південному сході та південному заході Вінниччини, на південному сході Хмельниччини, а також на півдні та південному сході Дніпропетровщини.

Крім того, військові повідомляють про російські дрони на межі Дніпропетровщини і Полтавщини, Миколаївщини і Кіровоградщини та Дніпропетровщини і Запоріжжя.

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Оновлено о 01:05: Загроза застосування ударних дронів з північно-східного напрямку для Івано-Франківської області.

Оновлено о 00:57: У Дніпрі знову чули вибух, пише Суспільне.

Оновлено о 00:55: В бік Дніпра з південного сходу рухається російський дрон.

Оновлено о 00:53: Повітряні сили попереджають про дрони на заході Полтавщини, сході Черкащини, півдні та півночі Кіровоградщини, заході Вінниччини та Хмельниччини, сході Тернопільщини, у центрі та північному заході Дніпропетровщини, в центрі Чернігівщини та на межі Миколаївщини і Кіровоградщини.

Оновлено о 00:42: В сторону Черкас з південного сходу летить ударний безпілотник. Також нові групи російських БПЛА фіксують на північному сході Чернігівщини, курс - південний.

Оновлено о 00:35: Відбій загрози застосування балістики. Зберігається загроза БПЛА для Сумської, Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Полтавської, Чернігівської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Миколаївської, Вінницької, Хмельницької, Чернівецької та Тернопільської областей.

Оновлено о 00:21: У напрямку Дніпра з південного сходу рухається безпілотник.

Оновлено о 00:16: Над Черкасами помітили ударний дрон, людей закликають перебувати в укриттях. Також дрони летять в бік Нікополя.

Оновлено о 00:11: Існує загроза застосування балістичного озброєння для східних, центральних та південних областей.

Дронові атаки на Україну

Як відомо, країна потерпає від російських безпілотників щодня. Під час нічної атаки 24 січня у Київській області було пошкоджено житловий будинок, загинули двоє людей.

Лише в період з 20 по 26 січня українська протиповітряна оборона збила понад 500 російських засобів повітряного нападу. Мова йде про два керовані авіаційні ракети, 375 "шахедів", 71 розвідувальний БПЛА та 59 дронів інших типів.

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