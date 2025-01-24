Тих, хто відмовляється збирати дрони-вбивці, залякують, були випадки застосування насильства.

Росія обманом залучає громадян Азербайджану та інших пострадянських країн до складання дронів Shahed на військовому заводі в Татарстані. Про це йдеться в матеріалі телеканалу Baku TV.

Як з'ясували азербайджанські журналісти, Росія запустила в Інтернеті рекламну кампанію, в рамках якої громадянам країн СНД пропонується працевлаштування в Татарстані за програмою "Алабуга Старт" в особливій економічній зоні "Алабуга".

"Яскравий, привабливий сайт, обіцянки кар'єрного зростання і цікава робота. Все добре, але люди, сподіваючись на перспективний заробіток, влаштовуються туди на роботу, переїжджають до цієї зони, і зрештою залучаються не до того, що зазначено в оголошенні", - ідеться в матеріалі.

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Як зазначають журналісти, росіяни вербують іноземну молодь віком до 22 років. Уже по приїзду на місце ті дізнаються, що їм доведеться збирати дрони-камікадзе Shahed-136. Тих, хто відмовляється працювати на такому підприємстві, шантажують і залякують.

"Були випадки - відбирали документи. Були випадки навіть фізичного насильства", - йдеться в сюжеті.

Завод "Шахедів" у Татарстані: що відомо

Як писав УНІАН, Росія почала активно застосовувати іранські дрони Shahed-136 восени 2022 року, а вже 2023 року на території Татарстану (РФ), в особливій економічній зоні "Алабуга" побудували завод, щоб збирати ці дрони в самій Росії.

Спочатку на заводі змушували працювати студентів місцевого технічного коледжу. Пізніше стало відомо, що Росія активно вербує іноземців, зокрема з Африки та Азії, обманом заманюючи їх на роботу на цьому заводі.

У квітні 2024 року українські дрони-камікадзе дальнього радіусу дії вперше атакували цей завод. Однак особливого ефекту це не дало, і до кінця року завод значно наростив виробництво.

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