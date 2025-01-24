Ворожа атака тривала усю ніч до ранку, сили ППО вели бойову роботу зі знищення безпілотників.

В ніч на п'ятницю, 24 січня, російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками типу Shahed. Внаслідок атаки загинуло щонайменше дві людини.

Про рух "шахедів" низкою областей повідомили Повітряні сили. Близько 3:13 у Київській області спрацювала ППО. Щонайменше один дрон зафіксували над столицею.

Ще група дронів зайшла у Житомирську область. У Повітряних силах також заявили про загрозу для Старокостянтинова Хмельницької області.

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Виконуючий обов’язки голови Київської ОВА Микола Калашник заявив, що внаслідок атаки ворожих БпЛА на Київщину в ніч на 24 січня загинули дві особи.

"Загиблого виявлено на пожежі приватного будинку внаслідок падіння уламків збитої цілі. Наразі загоряння ліквідовано. Другий загиблий – 36-річний чоловік в іншому населеному пункті, де пошкоджено житловий 10-поверховий будинок", - зазначив Калашник.

На місці пошкодження багатоповерхівки дві людини звернулися до медиків після пожежі. Чоловік 26 років отримав поверхневі опіки верхніх дихальних шляхів. Жінка 38 років – гостру реакцію на стрес.

"Пожежу ліквідовано. Наразі поблизу із пошкодженою багатоповерхівкою у школі працює пункт незламності для мешканців. На місці також організовано намет із водою та гарячими напоями", - додав він.

Водночас очільник Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що група з трьох "шахедів" зафіксована у повітряному просторі регіону. Працює ППО.

"Наразі всі тримають курс на Львів", - уточнив Козицький.

Згодом Козицький уточнив, що зараз повітряний простір Львівської області чистий. Триває дорозвідка. Він закликав залишатись в укриттях до відбою.

Оновлено о 6:51. Повітряні сили оголосили про відбій загрози застосування ворогом ударних БпЛА по областях.

Оновлено о 7:59. Як зазначили у Львівській ОВА, цієї ночі область атакували чотири ворожі бойові безпілотники. Всі ворожі цілі знищили.

"В одному зі сіл Львівського району внаслідок падіння уламків "шахеда" пошкоджений житловий будинок: вибиті вікна, двері, поруч – вирва, діаметром 4 метри. За попередніми даними, обійшлося без жертв та постраждалих", - зазначив голова ОВА Козицький.

Війна в Україні: ситуація на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, від початку доби, 23 січня, станом на 22:00 на фронті було зафіксовано 119 бойових зіткнень із противником. Найбільше – на Покровському напрямку. Там агресор здійснив 63 наступальних дії.

Раніше у DeepState повідомили про окупацію росіянами населеного пункту Нововасилівка. Зазначається, що там українські захисники понад місяць у важких умовах, а останні два тижні в повному оточенні, стримували майже цілу дивізію ворога.

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