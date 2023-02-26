Україна запровадила санкції проти 109 фізичних осіб та 7 юридичних осіб з Російської Федерації, у тому числі "Російського червоного хреста".
Президент України Володимир Зеленський своїми указами увів в дію відповідне рішення Ради національної безпеки і оборони України.
Серед юридичних осіб, які потрапили під санкції – загальноросійська громадська організація "Російський червоний хрест", а також:
- Благодійний фонд допомоги людям, що потрапили в важку життєву ситуацію "Гольфстрім";
- Загальноросійський громадський рух "Народний фронт "За Росію";
- Автономна некомерційна організація підтримки гуманітарних програм "Російська гуманітарна місія";
- Товариство з обмеженою відповідальністю "Нікея";
- Всеросійська громадська молодіжна організація "Всеросійський студентський корпус рятувальників";
- Автономна некомерційна організація "Дім для мами".
З відповідними пропозиціями про застосування санкції виступила Служба безпеки України. Обмеження запроваджуються терміном від 10 до 50 років.
Російський червоний хрест і війна в Україні
В жовтні 2022 року організацією "Російський червоний хрест" під час акції "Мы вместе" було організовано збір для надання гуманітарної та адресної допомоги сім'ям росіян, які беруть участь у війні проти України.
У Міжнародному Комітеті Червоного Хреста тоді відхрестилися від збору та заявили, що його проводить "Російський червоний хрест", а не "російська делегація Міжнародного Комітету Червоного Хреста". Мовляв, це національне товариство Червоного Хреста, яке є абсолютно незалежним у своїй діяльності, не підкоряється та не звітує перед МКЧХ. Аналогічне пояснення тоді надала делегація МКЧХ в Україні.
Останні санкції РНБО - що відомо
У неділю, 26 лютого, президент України Володимир Зеленський повідомив, що підписав три укази про запровадження нових санкцій проти Російської Федерації.
За його словами, санкції запроваджуються проти росіян, які викрадали українських дітей; проти представників російського спорту, а також проти тих, хто допомагає тримати структури найманців у Росії для війни проти України.