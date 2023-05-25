Фокус уваги змістився із дискусій про важливість захоплення міста, до обговорення диких втрат.

Оприлюднена інформація про втрати російських військ у Бахмуті стала домінуючою в інформаційному просторі РФ та "заглушила будь-який позитивний ефект від захоплення міста".

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). Зазначається, що провійськовий інфопростір просто "вибухнув" дискусіями щодо втрат РФ в Бахмуті.

Бурхливі обговорення спровокував ватажок "Вагнера" Євген Пригожин, який в одному з інтерв'ю ненароком заговорив про втрати своєї ПВК. За версією Пригожина, у Бахмуті ліквідовано 10 тисяч зеків-"вагнерівців" із 50 тисяч завербованих та 10 тисяч кадровиків ПВК.

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Російські військові блогери швидко підхопили це повідомлення, змістивши дискусію від обговорення важливості захоплення Бахмута до посилення суперечок навколо втрат. З’явилися заяви, що Пригожин занизив свої втрати.

"Заяви Пригожина про втрати "Вагнера" в Бахмуті також стали окремою точкою напруги в інформаційному просторі і почали визначати домінуючий дискурс про всю російську кампанію в Бахмуті. Змістивши розмову в бік заявлених втрат "Вагнера", Пригожин значною мірою домігся успіху в подальшому позбавленні МО РФ можливості стверджувати про інформаційну перемогу в Бахмуті і, ймовірно, продовжить визначати і вести розмову про Бахмут і надалі, але ціною висвітлення величезних втрат, яких зазнали його власні війська заради незначної користі", - зазначають аналітики.

ISW зауважує, що Пригожин, ймовірно, використає свою популярність після захоплення Бахмута, щоб посилити атаки на російський військовий істеблішмент та еліти. Він свідомо постійно наголошує, що це "Вагнер" захопив Бахмут, щоб створити видимість "абсурдного впливу на бойові дії".

Пригожин вкотре наголошував, що "Вагнер" є найкращою армією у світі. Аналітики зауважують, що це спроба утвердитися в ролі російського тоталітарного діяча, який може досягти військової перемоги в Україні.

Втрати "Вагнера" - останні дані

ватажок "Вагнера" Євген Пригожин визнав, що російська армія несе величезні втрати в Україні - значно більше, ніж в Афганістані.

За його словами, у Бахмуті ліквідовано порівну зеків-найманців та кадрових "вагнерівців" - разом нібито 20 тисяч трупів. Для того, щоб ця інформація не спричинила вибух у російському суспільстві, ватажок "Вагнера" відразу збрехав, що втрати ЗСУ нібито у кілька разів вищі.

Терорист Ігор Стрєлков-Гіркін не повірив йому й детально прокоментував дані. За його словами, кожен другий "вагнерівець" потрапив у категорію безповоротних втрат.

Тим часом, в Міноборони заявили, що бахмутська кампанія стала для Російської Федерації найдорожчою операцією в сенсі людських втрат.

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