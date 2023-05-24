За його словами, кожен другий "вагнерівець" потрапив у категорію безповоротних втрат.

Терорист Ігор Стрєлков-Гіркін детально прокоментував заяву ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина про втрати серед його найманців.

Як зазначив Гіркін у Телеграм-каналі, Пригожин публічно визнав 20 тисяч вбитих "вагнерівців", але у бойовика є інша статистика. За даними Гіркіна, втрати "Вагнера" навіть за піврічну операцію, що завершилася штурмом Бахмута - більші мінімум у півтора рази. Втім, він вирішив детально проаналізувати цифри, озвучені Пригожиним.

Ватажок "Вагнера" говорить, що з колоній в його ПВК прийшло 50 тисяч зеків. Із них убито 10 тисяч. При цьому сам Пригожин раніше заявляв, що 26 тисяч зеків отримали амністію і повернулися додому. Тож, куди поділися ще 14 тисяч?

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Ймовірно, частина з них зникла безвісти, "що рівносильно загибелі на 99%". Але більшість, швидше за все, тяжко поранені та скалічені. У стрій вони не повернуться .

"Таким чином. З 50 тисяч зеків у "безповоротні втрати" потрапив практично кожен другий... Таким чином - по мінімуму - "Вагнер" зазнав безповоротних втрат на шляху від Попасної до західної околиці Бахмута - 40 тисяч осіб. До цього треба додати втрати приданих "Вагнеру" частин і підрозділів ЗС РФ - як кадрових, так і різних добровольчих. Вони теж великі, можете не сумніватися", - заявив Гіркін.

Він також прокоментував дані Пригожина про нібито "втрати ЗСУ" під час битви за Бахмут. Терорист вважає, що підрахунки ватажка "Вагнера" "дещо перебільшені".

Навіть якщо ЗСУ дійсно втратили приблизно 50 тисяч воїнів на цьому напрямку, то втрати ЗС РФ такі ж. Терорист здивовано перепитав: "Хто кого перемелював"?

Гіркін вважає, що заявами про занижені втрати "Вагнера" Пригожин створює ілюзію, нібито його ПВК ще боєздатна. Але результатів на полі бою "музиканти" не показують.

За підрахунками терориста, з урахуванням публічних даних, у "Вагнері" залишилося 19 тисяч найманців. Зараз у ПВК не приходять по 10 тисяч нових кадрів щомісяця - після м'ясних штурмів "дурних нема".

"Він (Пригожин - УНІАН) нас ще порадує безліччю суто-секретних даних, озвучивши які - позбавляє нас (і мене, зокрема) від обов'язку "скрипучи зубами" мовчати про наші дикі втрати при дуже незначних результатах...От ще б знайшовся ще один кретин у МО РФ, щоб озвучити наші дикі (і вже зовсім безрезультатні) втрати в безперервних і марних боях під Авдіївкою", - підсумував Гіркін.

Втрати "Вагнера"

Сьогодні ватажок "Вагнера" Євген Пригожин визнав, що російська армія несе величезні втрати в Україні - значно більше, ніж в Афганістані.

За його словами, у Бахмуті ліквідовано порівну зеків-найманців та кадрових "вагнерівців" - разом нібито 20 тисяч трупів. Для того, щоб ця інформація не спричинила вибух у російському суспільстві, ватажок "Вагнера" відразу збрехав, що втрати ЗСУ нібито у кілька разів вищі.

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