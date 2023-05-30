На кадрах видно один із штурмів російських позиції на околиці міста.

Командувач Сухопутними військами України Олександр Сирський опублікував потужні кадри з околиць Бахмута Донецької області.

Відео генерал-полковник опублікував у Telegram-каналі. На ньому видно один з боїв українських штурмовиків. Воїни атакували бліндажі та окопи росіян і зайняли їхні позиції.

"Околиці Бахмута. Сили оборони продовжують просуватися вперед і знищувати ворога. Слава Україні", - зазначив Сирський.

Про масштаби боїв на околицях Бахмута свідчить кількість трупів ліквідованих загарбників. Вони лежать на полях Донбасу без надії на евакуацію росіянами, які "своїх не кидають".

Бої за Бахмут - що зараз відбувається у місті

За даними The Wall Street Journal, ЗСУ працюють над тактичним оточенням російських загарбників. Після тривалого штурму міста окупанти виснажені та не мають сил просуватися, тому скоро втратять Бахмут.

Разом з тим, у Бахмуті росіяни перегруповуються - у місто на заміну бойовикам ПВК "Вагнер" заходять повітряно-десантні війська і мотострілецькі підрозділи РФ.

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