Тим часом українські воїни працюють над тактичним оточенням окупантів у місті.

Росія зайшла в глухий кут у Бахмуті і скоро його втратить.

Про це пише The Wall Street Journal. Як зазначає видання, поки Росія боролася за контроль над останніми кварталами Бахмута, українські сили прорвалися на територію РФ, створивши серйозні проблеми Москві. Тепер загарбникам необхідно перекинути війська з фронту до свого кордону, щоб його убезпечити.

"Наша мета полягає в тому, щоб тактично оточити Бахмут", - сказав командир взводу 3-ї штурмової бригади України, яка веде контратаку на південь від міста.

Видання констатує, що десятимісячний штурм Бахмута призвів до тотального виснаження окупантів та позбавив їх шансів просунутися вперед. WSJ зазначає, що "Росія опинилася у глухому куті" і невдовзі втратить місто, яке здобула м'ясними штурмами.

Бої за Бахмут - актуальне

Станом на ранок 29 травня інтенсивність боїв на Бахмутському напрямку істотно зменшилася. Про це заявила заступниця голови Міноборони Ганна Маляр. За її словами, ворог здійснює ротацію військ. Проте окупантам суттєво заважають обстріли ЗСУ. Наразі наша армія все ще контролює район "Літак".

Ватажок "вагнерівців" Пригожин нещодавно вже встиг відзвітувати, що його найманці захопили місто. 27 травня у Міноборони України заявили, що наступальна активність російських окупантів на Бахмутському напрямку знижена через заміну та перегрупування військ.

У РНБО підтвердили, що найманці ПВК "Вагнера" справді виходять з Бахмута. Та одразу уточнювали, що ці окупанти все одно воюватимуть проти України.

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