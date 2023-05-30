Ватажок ПВК Пригожин змушений провести ротації через величезні втрати та виснаження злочинного угруповання.

На зміну "вагнерівцям" до Бахмута заводять десантників та мотострілецькі підрозділи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий. "Так, там[у Бахмуті] відбуваються ротаційні заходи, спричинені втратами "вагнерівців". Вони змушені це робити саме через величезні втрати. Заходять підрозділи повітряно-десантних військ РФ, а також мотострілецькі підрозділи. Ми знаємо їхні назви, знаємо імена командирів, а також бойовий потенціал", - заявив Череватий.

Він зазначив, що всі ці підрозділи брали участь у війні від самого початку повномасштабного вторгнення і зазнали значних втрат. Більше того, він наголосив, що здебільшого це вже другий-третій склад цих підрозділів.

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Що відбувається у Бахмуті: останні новини

Як повідомляв УНІАН, 20 травня 2023 року ватажок "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що вони повністю захопили місто.

Пізніше він анонсував, що 25 травня його найманці вийдуть із Бахмута, натомість контроль за містом перейде до кадрових військ армії РФ.

28 травня речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий повідомив, що бійці ПВК "Вагнер" виходять із Бахмута у розбитому стані, а на їхнє місце заводять сили регулярних військ російської армії.

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