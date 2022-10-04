Встановлено, що відповідні листи були підписані 29 вересня цього року, тобто через два дні після формального завершення псевдоголосування.

Служба безпеки України перехопила чергові російські документи, які регламентували проведення Росією фейкового референдуму на території так званої "ДНР".

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

У ході оперативної роботи виявлено зразки запрошень "іноземних спостерігачів" щодо участі у незаконному псевдореферендумі на сході України.

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Встановлено, що відповідні листи були підписані 29 вересня цього року, тобто через два дні після формального завершення псевдоголосування.

У СБУ повідомили, що представники місцевої окупаційної адміністрації намагались нібито запросити 16 іноземців для участі у фейкових заходах як зарубіжних "спостерігачів". Серед них – громадяни двох країн Європи і Центральної Азії.

При цьому датою "реєстрації" цих запрошень вказано 20 вересня. Таким чином, ворог намагався штучно збільшити присутність іноземних "гостей" на псевдореферендумі і за рахунок цього "легітимізувати" його на міжнародній арені.

Служба безпеки ідентифікувала та встановила місцеперебування всіх зрадників, колаборантів та їхніх "координаторів" з РФ, причетних до організації незаконного "референдуму".

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за:

Спроба анексії українських територій Росією: що відомо

Як повідомляв УНІАН, російські загарбники 23-27 вересня провели на окупованих частинах чотирьох областей України псевдореферендуми. У Херсонській та Запорізькій – про вихід зі складу України та приєднання до Росії, у Донецькій та Луганській – про приєднання до РФ.

Мешканці захоплених російськими загарбниками територій не хотіли брати участі у псевдореферендумах, тому їх окупанти змушували голосувати під дулами автоматів. За результатами, які продемонструвала російська пропаганда, більше 90% учасників "референдуму" проголосували "за".

Низка країн, зокрема, ЄС та США, оголосили, що не визнаватимуть результати фейкового голосування.

Попри це президент РФ Володимир Путін 30 вересня оголосив про анексію частин чотирьох областей України.

Підозру у колабораційній діяльності отримав ватажок терористичної організації "ЛНР" Леонід Пасічник за проведення фейкового "референдуму".