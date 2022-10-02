Всього в санкційний список увійшли 28 осіб.

Австралія 2 жовтня ввела нові санкції щодо Російської Федерації та її пособників. Влада країни ввела заборону на поїздки в країну для "міністрів" та інших гауляйтерів, які керують тимчасово окупованими територіями України.

Про це повідомляє Reuters.

За словами міністра закордонних справ Пенні Вонг, Кремль і його пособники порушують міжнародне право, щоб легітимізувати дії Москви в Україні через "фіктивні референдуми, дезінформацію і залякування". Всього в список потрапили 28 осіб.

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"Ці додаткові санкції посилюють рішуче заперечення Австралії з приводу дій президента Путіна і тих, хто виконує Його накази", - заявила глава МЗС Австралії.

При цьому вона вказав, що окуповані території України - суверенна територія української держави і це не змінить один фіктивний референдум. Також Австралія звернулося до Міжнародного Суду, щоб підтримати позов України проти РФ через порушення Конвенції про геноцид.

"Ми підтримуємо Україну в тому, щоб відкрити цю справу проти Росії в Міжнародному Суді ООН", - заявив Генеральний прокурор Марк Дрейфус.

Санкції проти Росії і Австралія - що відомо

Австралійська влада з перших днів повномасштабного вторгнення підтримувала Україну як на міжнародній арені, так на гуманітарному і військовому фротні. Крім того, Канберра вводила свої санкції проти Москви і неоднокрантно підтримувала, але не всі.

У звіті Центру досліджень енергетики і чистого повітря зазначено, що Австралія підписала глобальні санкції проти Росії, але від імпорту нафтопродуктів не відмовилася. Країна все ще купує продукцію нафтопереробних заводів Індії, яка скуповує російську нафту, і таким чином продовжує нарощувати Москву.

У той же час Австралія відмовилася приєднуватися до візових санкцій. Російські туристи і далі зможуть приїжджати в країну на відпочинок.

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