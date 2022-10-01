Разом з ним такі підозри отримали ще вісім так званих депутатів народної ради "ДНР" за фейковий "референдум"

Підозру у колабораційній діяльності отримав ватажок терористичної організації "ЛНР" Леонід Пасічник за проведення фейкового "референдуму".

Про це повідомила Служба безпеки України.

В повідомленні зазначається, що СБУ продовжує документувати протиправні дії організаторів та учасників фейкового волевиявлення на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, зокрема, підозру отримав Пасічник.

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"Задокументовано, що він підписав звернення депутатів незаконної "народної ради "ЛНР" щодо набрання чинності злочинним "законом о референдуме Луганской народной республики по вопросу о вхождении в состав РФ на правах субъекта РФ", - сказано в повідомленні.

В СБУ зазначають, що саме за його вказівками було проведено організаційну роботу щодо створення та функціонування "центральних та дільничних виборчих комісій", забезпечено фінансування підготовки та проведення фейкового плебісциту. Крім того, Пасічник регулярно брав участь у пропагандистських заходах, обґрунтовуючи необхідність псевдоголосування та приєднання до Росії.

Також підозру від СБУ ще отримали вісім так званих "депутатів народної ради "ДНР": Максим Книш; Олександр Мальков; Наталія Стрельчук; Мирослав Руденко; Анастасія Селіванова; Олександр Бондаренко; Олександр Дяговець; Олексій Жигулін.

Довідка УНІАН. Пасічник є колишнім співробітником СБУ і з листопада 2018 року став ватажком терористів "ЛНР". Розшукується СБУ за статтею 109, частиною 1 ККУ — "за дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змову про вчинення таких дій".

"Референдуми" на окупованих територіях

23-27 вересня російські окупанти і колаборанти провели на окупованих частинах Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей псевдореферендуми з метою приєднання захоплених територій України до Російської Федерації. Цивілізований світ не визнає таких "референдумів".

30 вересня російський президент Володимир Путін оголосив про незаконне приєднання окупованих українських територій до Росії.

У світі вже засудили дії росіян, заявивши, що продовжуватиме підтримувати зусилля України з деокупації земель.

На думку аналітиків з Інституту вивчення війни, таким чином Путін хоче заморозити конфлікт, стабілізувавши становище РФ на лінії фронту, щоб за кілька років з новою силою напасти на Україну, але вже маючи територіальну перевагу.

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