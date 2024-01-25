Американські чиновники, які розмовляли з Bloomberg, дали зрозуміти, що налаштовані скептично.

Президент Росії Володимир Путін дає зрозуміти США, що готовий обговорити завершення війни в Україні. Як повідомляють джерела Bloomberg, близькі до Кремля, він сигналізує через неофіційні канали, що готовий обговорити майбутні заходи безпеки для Києва.

Американські чиновники заявляють, що не знають про передбачувані пропозиції, які можуть виявитися пробною кулею, і не бачать ознак того, що російський президент серйозно налаштований на пошук шляхів припинення бойових дій.

"Натяки на відкритість Росії до переговорів - нехай навіть нещирі - можуть посіяти розкол серед союзників України, ізолювати Київ і підірвати зусилля президента Володимира Зеленського щодо завоювання підтримки його власної мирної формули, яка закликає до повного виведення російських військ", - сказано в матеріалі.

Відео дня

Люди, близькі до Кремля, які попросили не називати їх імен, щоб не обговорювати питання, що не підлягають розголосу, сказали, що ці сигнали були передані високопоставленим американським чиновникам минулого місяця через посередника, якого вони відмовилися назвати. За їх словами, Путін, можливо, готовий розглянути питання про припинення наполягання на нейтральному статусі України і навіть в кінцевому підсумку відмовитися від протидії можливому членству в НАТО, загроза якого була головним російським виправданням.

Bloomberg стверджує, що за це доведеться заплатити ціну, яку Київ відкинув - згоду на контроль Кремля над територією, яка зараз становить близько 18% України.

Американські чиновники, які розмовляли з Bloomberg, дали зрозуміти, що налаштовані скептично.

"Ми не знаємо про передбачувані зміни в позиції Росії", - прокоментувала представниця Ради національної безпеки США Адрієнн Уотсон.

Вона підкреслила, що рішення про те, коли і як вести переговори з Росією, буде приймати Україна.

Можливість переговорів з РФ - думки

Війна в Україні почалася і продовжується виключно через бажання Володимира Путіна повністю знищити Українську державу, а зовсім не через відсутність діалогу між Києвом і Москвою. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

РадникОофісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна може почати переговори з Російською Федерацією, коли окупаційна армія отримає певні тактичні поразки. Результат переговорів багато в чому залежить від стартової позиції.

Вас також можуть зацікавити новини: