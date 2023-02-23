Спочатку диктатор хотів захопити Київ за кілька днів, а потім зрозумів, що його план завдасть великої шкоди Росії.

Оточення Володимира Путіна не знало, що диктатор підготував напад Росії на Україну. Як повідомляє у своєму матеріалі Financial Times, президент РФ зробив це потай від російський еліт – це викликало в них незадоволення.

Ізоляція диктатора від оточення розпочалася ще за часів пандемії Covid-19, а під час повномасштабного вторгнення посилилася ще більше. Згідно з інформацією джерела, оточення Путіна дізналося про війну в Україні лише після оголошення так званої "спеціальної воєнної операції" диктатором по телебаченню.

Того ранку 24 лютого олігархи зібралися в Кремлі і "всі були повністю розгублені". Один із них запитав голову МЗС Лаврова, як Путін самостійно міг провернути таке велике дійство?

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"У нього є три радники: Іван Грозний, Петро Перший і Катерина Велика", - так звучала відповідь Лаврова.

FT підтверджує, що план Путіна справді полягав у швидкому захопленні столиці України:

"Згідно з планом вторгнення Путіна, російські війська мали захопити Київ за лічені дні в результаті блискучого, порівняно безкровного бліцкригу. Натомість війна виявилася для Росії болотом історичних масштабів", - йдеться у матеріалі.

Не зважаючи на те, що Путін розуміє велику ціну вторгнення, він хоче продовжувати вести війну будь-якими способами. Для цього він займається пошуком аргументів для виправдання військових дій.

"Ідея ніколи не полягала в тому, щоб загинули сотні тисяч людей. Все пішло жахливо не так", - говорить високопоставлений чиновник.

Війна відкрила Путіну очі щодо боєздатності російської армії.

"Виявляється, ми були абсолютно не готові. В армії безлад. Наша промисловість у безладі. Але добре, що ми дізналися про це саме зараз, а не тоді, коли НАТО вторгнеться до нас", - такі були слова Путіна згідно з інформацією одного із колишніх урядовців.

З плином часу війни диктатор продовжує усвідомлювати масштаби своїх прорахунків: "Ми платимо величезну ціну, я розумію. Ми недооцінили, наскільки це може бути важко". В тому числі причиною стало і його оточення. Віктор Медведчук доводив Путіну, що українці будуть зустрічати російських "визволителів". Натомість, після захоплення Києва, Медведчук повинен був стати "легітимним керівником України" – таке право йому повинен був надати Віктор Янукович.

Війна в Україні: що відомо

За даними Генштабу, минулої доби Збройні сили України відбили близько 90 атак російських окупантів на п'яти напрямках. Росія свої основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Водночас, авіація України завдала 10 ударів по позиціях російських окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 райони зосередження живої сили противника.

Як повідомляв УНІАН, у Кремлі намагаються підготовувати росіян до затяжної війни.

Раніше міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що війна Росії проти України може тривати щонайменше рік.

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