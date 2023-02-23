У Кремлі оцінили зусилля екс-президента щодо залякування Заходу і розпалювання ненависті.

Екс-президент Росії Дмитро Медведєв зміг домогтися розташування Володимира Путіна і посилити свій політичний вплив в Росії, завдяки гнівним постам в соцмережах, де він регулярно погрожує світу ядерною зброєю. Про це пише Bloomberg у статті про військові настрої в Росії.

Видання зазначає, що в минулому Дмитро Медведєв був представником "ліберального" крила в оточенні Путіна. Однак незадовго до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну і вже в ході війни Медведєв став регулярно публікувати в своїх соцмережах пости з образами на адресу українських і західних лідерів, а також з погрозами ядерною війною.

За словами джерел видання, такий публічний образ дав змогу Медведєву повернути втрачений у минулому вплив.

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"Медведєв став одним з найвідвертіших прихильників жорсткої лінії. (...) Його вплив у Кремлі зростає, оскільки Путін цінує його прихильність. Високопоставлені чиновники тепер регулярно відвідують зустрічі, які скликає Медведєв", – йдеться в статті.

Також видання констатує, що саме Медведєва Путін відправляв з важливою дипломатичною місією в Китай, а також наділив його розширеними повноваженнями в нагляді за військовим виробництвом.

Гнівні пости Медведєва в соцмережах

У 2021 році Дмитро Медведєв, який вже втратив будь-який вплив, спробував повернутися в інформаційну повістку, почавши робити образливі і войовничі заяви на адресу України. Вже за 5 місяців до російського вторгнення Медведєв заявив, що переговори з Україною не мають сенсу.

У перші дні повномасштабного вторгнення в Україну Медведєв почав робити нападки і на адресу Європи, прямо погрожуючи їй війною навіть за моральну підтримку України.

Протягом наступного року Медведєв опублікував ще багато войовничих постів в соцмережах, де поперемінно то намагався всіляко образити українських і західних політиків, то погрожував всьому світу ядерною війною.

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