Наразі відомо, що внаслідок російської атаки у Львові загинули 7 людей і понад 30 постраждали, а у Кривому Розі - постраждали 5 людей.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський повітряний терор проти Львова і Кривого Рогу.

"Російські ракети проти наших міст і людей. Станом на зараз через удар по Львову загинули 5 людей (7 станом на 9:19, - УНІАН), серед них дитина – дівчинка 14 років. Мої співчуття рідним і близьким загиблих. Понад 30 людей постраждали", - відзначив Зеленський у Telegram.

Президент додав, що у Львові внаслідок російської атаки пошкоджені звичайні житлові будинки, школи, медичні заклади.

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"Через російську атаку проти Кривого Рогу постраждали 5 людей. Є руйнування будинків та цивільної інфраструктури", - повідомив глава держави.

Як зазначив президент, на місцях працюють рятувальні служби і роблять усе необхідне для ліквідації наслідків атаки. Усім пораненим надається необхідна допомога.

"Кожен наш партнер у світі, який допомагає Україні з ППО, є справжнім захисником життя. І кожен, хто переконує партнерів дати Україні більше далекобійності, щоб відповідати на терор справедливо, працює для недопущення саме таких російських терористичних ударів по українських містах. Терор потрібно зупинити", - наголосив Зеленський.

У МВС додали, що рятувальники продовжують пошуки та розбір завалів у Львові. За останніми даними, поранено близько 40 людей.

"Пошкоджено зо півсотні багатоквартирних та приватних будинків пошкоджено. Працівники ДСНС вже врятували 12 людей. Працюють психологи, розгорнутий оперативний штаб. Поліція приймає заяви від постраждалих мешканців, перевіряє, чи немає потерпілих у сусідніх будинках. У разі необхідності будуть розгорнуті Пункти Незламності", - йдеться у повідомленні.

Мер Львова Андрій Садовий додав, що троє з семи загиблих - діти.

Як зазначилии у МВС, у Кривому Розі росіяни влучили по готелю. Внаслідок цього постраждали щонайменше 5 людей, серед яких 10-річна дитина. Будівля частково зруйнована. Також пошкоджені і житлові будинки поруч.

Ракетна атака на Україну - що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 вересня, російські загарбники випустили ракети з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Також повідомлялося про зліт російських літаків Ту-22М3 та МіГ-31К. Крім того, росіяни запускали ударні безпілотники.

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