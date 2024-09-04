Ракетна атака на Львів: троє людей загинуло, а кількість постраждалих досягла 25 (фото)

Медики надають їм всю необхідну допомогу.

Російські окупаційні війська вранці 4 вересня завдали чергової ракетно-дронової атаки на Україну. Серед цілей опинилось місто Львів.

Як повідомляє міський голова Андрій Садовий, внаслідок атаки є загоряння житлових будинків в районі головного вокзалу.

Учні Арніки та школи №17 не вийдуть на навчання і залишаться вдома. Також вказується, що багато вибитих вікон в районі вулиць Коновальця, Братів Міхновських, Мельника

Згодом він заявив, що відомо вже про шістьох постраждалих. Серед них10-річний хлопчик. Наразі медики надають необхідну допомогу.

Укрзалізниця повідомила про кілька знеструмлень на Львівщині. Вказуєть, що через це виникла затримка у відправці низки потягів:

№ 59 Київ-Чоп;

№ 91 Київ-Львів;

№ 25/135 Одеса-Ясіня, Чернівці;

№ 11 Одеса-Львів;

№ 149 Полтава-Чернівці;

№ 746 Львів-Київ;

№ 368 Ужгород-Ковель;

Однак затримка була мінімальна.

Станом на 7:15 відомо вже про 17 постраждалих. Серед них двоє дітей 10 та 15 років, 15 дорослих госпіталізовано в лікарні міста. У 5 пацієнтів важкий стан.

Близько 8 ранку стало відомо, що внаслідок атаки загинуло двоє людей. За словами Садового, йдеться про чоловіка та 50-річну жінку, яку працювала медсестрою-акушеркою у 5-й поліклініці міста.

У Львівській ОВА зазначили, що загальна кількість поранених зросла до 23. Одна 15-річна дитина перебуває у стані середньої важкості.

Пізніше кількість загиблих зросла до трьох, а поранених - до 25. Попередньо, загинула 14-річна дівчинка.

Атака на Україну - що відомо

Як повідомляв УНІАН, близько 02:00 військові попередили про зліт п'яти бомбардувальників Ту-95МС. Також вказувалось, що ворог піднімав у небо МіГ-31К.

Пізніше у повітряному просторі почали фіксувати російські ракети. Вибухи пролунали у Кривому Розі та Львові. Крім того, ворог атакував і Одеську область.

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