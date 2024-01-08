Внаслідок сьогоднішнього ракетного удару РФ є багато постраждалих.

У Дніпропетровській області ворог "оскаженів": Росія скерувала свої ракети на ТЦ, також вибуховою хвилею перекинуло маршрутку.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram. За його словами, у Кривому Розі пошкоджені торговельний центр та понад два десятки приватних будинків.

"58-річний чоловік отримав осколкові поранення. Він у задовільному стані", - повідомив Лисак.

Крім того, ліквідують наслідки атаки і у Лозуватській громаді Криворізького району.

"Там також "приліт". Загинула 62-річна жінка. Зруйнована приватна оселя", - зазначив голова ОВА.

Разом з тим, наслідки російської атаки зафіксовані й у Новомосковську. Виникла пожежа, її вже локалізували. Вибуховою хвилею перекинуло маршрутку, що проїжджала повз. Пошкоджені три адмінбудівлі, дві заправки, п'ятиповерхівка, авто.

"У місті, попередньо, 24 постраждалих. З них п'ятеро - діти. Хлопчики 4 і 8 років. Та дівчата 11, 16 та 17 років. Всі у лікарні в стані середньої тяжкості", - повідомив Лисак.

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Сьогодні армія РФ вкотре організувала ракетний удар по Україні. Окупанти влучили боєголовками у житлові квартали Запоріжжя. Постраждало двоє людей - чоловік та жінка.

Також у Хмельницькій області пролунало щонайменше 6 вибухів внаслідок ракетної атаки.

Влучання також були зафіксовані у Харкові та області.

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