У лікарнях опинилися п'ятеро людей.

Російські війська випустили по Одесі сім ракет із застосуванням авіації. В результаті ударів одна людина загинула, а ще п'ятеро госпіталізовані в лікарню.

Про це журналістам повідомили в оперативному командуванні "Південь".

"Рашисти знову вдарили по Одесі із застосуванням авіації. Сім ракет було випущено по місту. Проте резерви ракет у ворога, очевидно, на залишку, оскільки в хід явно пущені раритетні, радянського зразка, яких за віком вже наведення підводить", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначено, що російські ракети потрапили в "надзвичайно небезпечний" торговий центр та склад готової продукції широкого споживання.

"Ворог продовжує психологічний тиск і ось такі істеричні атаки на мирних жителів і цивільну інфраструктуру", - повідомили в командуванні.

В результаті ворожої атаки одна людина загинула, а ще п'ятеро отримали поранення. Їх доставили в лікарню, де надали необхідну допомогу.

Рятувальники продовжують гасити пожежі.

Ракетний удар по Одесі 9 травня - що відомо

9 травня з ранку окупанти завдали удару по Одеській області чотирма ракетами типу "Онікс" з комплексу" Бастіон", розташованого в окупованому Криму.

В результаті обстрілу в передмісті Одеси пошкодження отримали приватні житлові будинки. За даними командування "Південь", постраждалих серед цивільного населення немає.

Також ракетні удари були нанесені в Одеській області.

Увечері Одеса зазнала нового ракетного удару російських військ. У місті прогриміли ряд вибухів, звуки яких чутні в різних районах міста. За словами місцевих жителів, в будинках вибило вікна.

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