Така ситуація спостерігається уздовж всієї лінії фронту.

Російські окупанти бережуть підготовлені війська, а тому на штурми спочатку кидають замість них в'язнів та щойно мобілізованих.

Як повідомляє Центр національного спротиву, на штурми українських позицій російське командування відправляє неналежно підготовлений та укомплектований особовий склад. Лише після успіхів цих "м'ясних" штурмів застосовують кадрових військових.

"Такі методи використовуються практично уздовж всієї лінії фронту. Військове керівництво ворога не зважає на великі втрати, адже на осінь планується нова хвиля мобілізації в РФ", - додали у ЦНС.

Відео дня

Війна в Україні - останні новини

Як раніше повідомляв УНІАН, загальні бойові втрати РФ з 24 лютого 2022 року по 8 серпня цього року орієнтовно склали близько 250 тис. 800 (+560) осіб.

У зведенні Генштабу сьогодні вранці повідомлялося, що у окупантів сталася "кровотеча" особового складу на Сватівсько-Кремінському напрямку через успішні дії ЗСУ. Росія була змушена відправити медиків загону спецпризначення з 442 окружного військового клінічного госпіталю Міноборони РФ у спробі допомогти окупантам.

Водночас на Таврійському напрямку ЗСУ також успішно знищують ворога. Там втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 256 осіб. Знищено 18 одиниць військової техніки противника.

Вас також можуть зацікавити новини: