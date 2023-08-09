Авіація ЗСУ завдала 10 ударів по позиціях ворога.

Українські воїни ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях, склад боєприпасів та 2 станції радіоелектронної боротьби російських окупантів.

Водночас, як повідомляється у ранковому зведенні Генштабу, українські пілоти завдали 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

При цьому загарбники завдали 4 ракетних та 53 авіаційних ударів, а також здійснили 86 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціям наших військ та населеним пунктам.

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"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - додали у Генштабі.

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За даними ISW, минулої доби українські військові здійснили успішний рейд на лівий берег Дніпра в Херсонській області. Вони, ймовірно, прорвали там оборону вглиб на 800 метрів.

Протягом доби на фронті відбулося близько 20 бойових зіткнень із ворогом.

На Мелітопольському та Бердянському напрямках є просування українських військових. Воїни зайшли на першу лінію оборони окупантів.

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