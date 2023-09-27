Спочатку РФ втратила 140 млрд доларів через санкції, проте згодом скоротила збитки.

Росія навчилася обходити накладені санкції на нафту і газ, проте європейці бояться їх посилювати через можливе зростання цін на енергоносії.

Як повідомив президент Київської школи економіки Тимофій Милованов в ефірі телемарафону, росіянам вдається обходити санкції на нафту за рахунок продажу її країнам, які не підтримали цінові обмеження. Зокрема, великим партнером стала Індія. Крім того, росіяни підробляють документи, в яких вказують занижену ціну нафти, а європейці навіть не розслідують підробку таких контрактів.

"Санкції спрацювали і Росія втратила тільки на продажі нафти за рахунок "стелі" цінової 100 мільярдів доларів і 40 млрд доларів від ембарго на газ. Це правда, що з часом росіяни навчилися знаходити механізми для обходу санкцій. І ці спроби стають більш успішними", - сказав він

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Милованов зазначив, що деякі європейські країни бояться вводити більш жорсткі санкції проти російської нафти напередодні виборів, оскільки бояться зростання вартості нафтопродуктів та цін на газ.

"Зараз різниця між світовою ціною, яка була без санкцій і ціною, яку в середньому отримає Росія зменшується кожного місяця і вже по деяким пунктам складає 14%. Тобто так, росіяни пристосувалися", - підсумував він.

Росія обходить санкції

25 вересня 2023 року видання Financial Times писало про те, що Росія навчилася обходити стелю цін на нафту. За інформацією видання три чверті поставок російської нафти в серпні здійснювалися без західних страховок, які є головним важелем впливу на дотримання стелі цін $60 за барель.

За розрахунками Київської школи економіки (KSE), стійке зростання цін на нафту з липня в поєднанні з успіхом Росії в зниженні знижки на власну нафту призведе до того, що доходи Росії від нафтоекспорту зростуть щонайменше на $15 млрд в 2023 році. Зростаюча незалежність Москви як продавця співпала з сильним зростанням ціни на нафту — вона вперше за 13 місяців перевищила $95 за барель.

26 вересня 2023 року Bloomberg писав про те, що Росія транспортує нафту за допомогою європейських компаній. Повідомлялося, що Москва як і раніше активно використовує європейську судноплавну галузь.

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