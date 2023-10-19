Росіянам доводиться витрачати чимало ресурсів на захист улюбленої іграшки Путіна.

Росіянам доврдиться відволікати від фронту значні зусилля, аби захистити нещодавно відремонтований Кримський міст. Але це не дасть повної гарантії, адже українці досить винахідливі і все одно можуть знову його пошкодити, вважає британська розвідка.

Днями російська влада заявила, що пошкодження, отримані мостом внаслідок українського удару в липні цього року, були усунені достроково, однак фактично міст тепер має обмежену функціональність. Так, вантажівки та паливо продовжують доставляти в Крим поромами, а для легковиків діють жорсткі безпекові процедури для в'їзду на міст.

Крім того Кримський міст тепер додає значного навантаження на російську систему внутрішньої безпеки, адже вимагає багатошарового захисту, включаючи використання систем протиповітряної оборони, які інакше були б розгорнуті в іншому місці.

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"Впевненість російських сил безпеки у своїй здатності захистити цю велику та вразливу структуру й надалі перебуватиме під загрозою через винахідливість українських військових та служб безпеки", – акцентує британська розвідка.

Удари по Кримському мосту

Як повідомляв УНІАН, 8 жовтня минулого року на Кримському мосту вибухнула вантажівка, начинена вибухівкою. В результаті цього обвалилися два прольоти автомобільної гілки мосту і був сильно пошкоджений проліт залізничної гілки. Після цього міст перебував у перманентному ремонті до літа.

У липні цього року Кримський міст успішно атакували морські дрони. Врізавшись в опори мосту, вони знову пошкодили кілька прольотів мосту. Після цього росіяни почали обносити міст боновими загородженнями.

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