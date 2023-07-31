Окупанти чекають нового удару по Кримському мосту.

Після вибухів, що пошкодили прольоти Кримського мосту в середині липня, окупанти почали облаштовувати додаткове бонове огородження навколо нього. Про це пише російське видання Mash.

"Такі загородження призначені для захисту від надводних та підводних дронів, якими останнім часом все активніше користується Україна. Це як поставлена НАТО техніка, так і перероблені під дрони-камікадзе гідроцикли", – стверджує пропагандистський ресурс.

На опублікованому знімку видно, що росіяни облаштовують досить серйозну бонову загорожу, яка повністю блокуватиме будь-яке судноплавство під мостом. Зазначається, що окупанти планують облаштувати такі конструкції уздовж всієї довжини незаконного мосту.

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Атака на Кримській міст 17 липня

В ніч проти 17 липня Кримський міст вже вдруге від початку повномасштабної фази війни зазнав часткових руйнувань через потужний вибух. Зокрема один з прольотів автомобільної частини мосту посунувся и звісився над водою, ставши зовсім непроїзним. Ще один проліт посунувся дещо менше, і ним ще можна їздити, але тільки легковими авто.

Серед військових оглядачів домінує думка, що вибухи на мосту сталися через атаку морських безпілотників, які дісталися опори. Достеменно відомо, що Україна має такі дрони у своєму розпорядженні.

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