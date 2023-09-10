Конструкція мосту має достатньо суттєві пошкодження.

Керівниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що побудований росіянами Керченський міст, який з’єднує РФ із окупованим Кримом, вже не зможе функціонувати повноцінно.

"Повноцінного функціонування від нього вже годі й чекати. Він просто не здатен буде його поновити. По-перше, нього залишилося дуже мало часу, адже ми пам’ятаємо - конструкція зайва. По-друге, там пошкодження досить суттєві і загрози неминучі", - сказала вона в ефірі телемарафону.

За словами Гуменюк, саме через загрози росіяни постійно перекривають цей міст та не можуть його використовувати повноцінно.

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"Тому працюємо далі", - наголосила представниця сил оборони півдня.

Кримський міст - головні новини

Як відомо, Керченський міст виконує головну логістичну функцію між РФ та окупованим Кримом. Відтак, по ньому систематично наносяться удари, а його конструкція зазнає пошкоджень.

Зокрема, 17 липня під час атаки на Керченський міст було знищено частину, якою пересувається автомобільний транспорт. Через майже два місяці росіяни відновили пошкоджену ділянку мосту.

Для захисту мосту від українських морських дронів росіяни затоплюють поблиз нього баржі та пороми і створюють бонові загородження. На думку експертів, це дещо ускладнить роботу надводних дронів, однак не унеможливить її.

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