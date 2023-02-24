Такі дії ворога можуть свідчити про підготовку до ракетної атаки, а також ударів дронами.

В Чорному морі ворог вдвічі збільшив корабельне угруповання.

"В Чорному морі корабельне угруповання в порівнянні з ранком збільшено вдвічі – це вже 8 кораблів, серед яких на бойове чергування виведений і надводний ракетоносій - фрегат, споряджений 8 "Калібрами", - повідомляє оперативне командування "Південь".

Зазначається, що на фоні певної активності ворожої авіації це може свідчити про підготовку до ракетної атаки, а також ударів дронами.

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Ракетний терор РФ: прогнози

Напередодні річниці повномасштабної війни українські військові, розвідники та експерти не виключали, що Росія вдастся до ракетних ударів по мирних містах. Однак станом на вечір 24 лютого окупанти мовчать, хоч доба ще не закінчена.

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов напередодні прогнозував, що росіяни готують "невеликий ракетний удар". Він зазначив, що Росія може скомбінувати удари "Шахедами" й ракетами, але це вже не нові методи.

Водночас речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат припускав, що ворог може змінити плани, побачивши нашу особливо ретельну підготовку до різних сценаріїв на 24 лютого. Противник може вдарити пізніше, тому необхідно залишатися напоготові.

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