Село повністю зруйноване, буквально випалене, цілих будинків немає взагалі.

Військові оприлюднили відео, на якому – село Роботине на Запоріжжі, у районі якого тривалий час точаться бої Сил оборони України з російськими окупантами.

"Ось так зараз виглядає Роботине, яке навіть неможливо назвати населеним пунктом, бо населення нема... Рятуючись від рашистів, люди змушені були виїхати, бо не лишилося жодної цілої хати... Таке обличчя має "руський мир". Саме так "асвабадітєлі" звільняють наші території...звільняють від квітучих садів, від затишних хат, від дитячого сміху і геть від життя", - наголошують військові.

На відео, яке, зроблено, імовірно з безпілотника, зафіксовано що собою являє зараз населений пункт. Село повністю зруйноване, буквально випалене, цілих будинків немає взагалі, місця, де колись були житлові будови перетворені на купи уламків. Поверхня землі буквально усіяна воронками, залишеними снарядами. Навколо - жодної живої душі.

"А потім вони (окупанти – УНІАН), хизуючись на руїнах, звітують про "успіхи на фронті", - констатують у Силах оборони.

Село Роботине: що треба знати

Роботине розташовано за 80 кілометрів від Запоріжжя. Згідно з відкритими джерелами, воно засноване у 1869 році переселенцями з Оріхова. Належало до Солодко-Балківської волості Бердянського повіту Таврійської губернії. До 1865 року мешканці належали до парафії в Оріхові, а відтак — у Копанях. Вже тоді майже всі мешканці були українцями.

Влітку 2020 року, внаслідок адміністративно-територіальної реформи, село ввійшло до складу Пологівського району.

У лютому 2022 року почалося російське вторгнення в Україну, Роботине було на південному напрямку російського наступу. 4 березня 2022 року російські окупаційні війська підійшли з півдня до села та розгорнули тут важку вогнеметну систему залпового вогню "Солнцепєк", а 6 березня воно було окуповане. 7 серпня 2023 року ЗСУ увійшли в межі села, за яке точилися запеклі бої. Жителів з села евакували українські військові.

23 серпня 2023 року, в День Державного прапора України, після понад двох місяців важких боїв над селом підняли український прапор, населений пункт був остаточно звільнений від російської окупації. Внаслідок регулярних штурмів російських окупантів, наприкінці 2023 року ЗСУ відійшли на більш вигідні позиції.

Як повідомляв УНІАН, 13 квітня на Оріхівському та Херсонському напрямках поменшало на 126 російських окупантів та 51 одиницю техніки, з них – танк, 20 одиниць автобронетехніки, 12 артилерійських систем, 2 розвідБпЛА, 4 аерофотостанції, 3 системи відеоконтролю, 5 станцій РЕБ, 3 човни та гідроцикл. Також уражено 4 місця зберігання боєприпасів та спостережний пункт.

Тоді ж противник здійснив 6 штурмів на Оріхівському напрямку, з яких один - в районі Роботиного та п’ять - в районі Старомайорського. На лівобережжі Дніпра Херсонщини ворог здійснив 3 штурми позицій ЗСУ.

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