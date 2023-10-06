Зокрема, уражено вузол зв’язку, зенітно-ракетний комплекс, важку вогнеметну систему, РЛС та станцію РЕБ.

Впродовж минулої доби українські військові здійснили чергові успішні атаки на російські позиції, вдаривши по скупченню окупантів та їхньої техніки. В результаті вдалося знищити багато російської артилерії та іншої техніки й озброєння.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 7 - по зенітно-ракетним комплексам противника.

Крім того, ракетні війська уразили вузол зв’язку, зенітно-ракетний комплекс, важку вогнеметну систему, 9 артилерійських засобів, склад паливно-мастильних матеріалів, радіолокаційну станцію та станцію радіоелектронної боротьби противника.

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У Генштабу нагадали, що кремлівські терористичні війська, 5 жовтня, цинічно завдали ракетного удару по цивільному об'єкту у селі Гроза Куп'янського району Харківської області. В результаті прицільного влучання загинуло понад 50 цивільних.

Загалом впродовж доби росіяни завдали трьох ракетних та 65 авіаційних ударів, а також здійснили 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях українських військ, так і по цивільних об’єктах.

Крім того, РФ атакувала Україну 29 ударними безпілотниками типу "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку, 24 з яких було знищено протиповітряною обороною. Внаслідок атаки зруйновані та пошкоджені приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Минулої доби авіаційних обстрілів зазнали десятки населених пунктів, а під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Війна в Україні: новини

5 жовтня російські загарбники здійснили прицільний удар по кафе та магазину у селі Гроза в Куп'янському районі на Харківщині. Під час атаки там перебувало близько 60 осіб, які прийшли на поминки за військовим.

Наразі відомо про 51 загиблого в результаті цинічної атаки росіян, серед них 6-річна дитина. Троє людей вважаються зниклими безвісти.

Зранку сьогодні, 6 жовтня, росіяни завдали чергових ударів по Харкову. Ворожа атака припала на центральну частину міста.

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