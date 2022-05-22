Президент Польщі вказав на необхідність замороження у західних банках російських валютних резервів.

Президент Польщі Анджей Дуда наголошує, що Росія повинна заплатити за відбудову міст і сіл України, які руйнує російська окупаційна армія.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Дуда заявив під час виступу у Верховній Раді України.

За його словами, Польща хоче взяти активну участь у відбудові України. Дуда додав, що для цього потрібні спеціальні фонди.

"Я вже найближчими днями буду про це говорити зі світовими лідерами під час саміту в Давосі. Але пам'ятаймо, що Україна повинна бути відбудована насамперед за кошти агресора. Такі вимоги історичної справедливості. За кошти Російської Федерації", - наголосив він.

У цьому зв'язку, президент Польщі вказав на необхідність замороження у західних банках російських валютних резервів.

"Це Росія зруйнувала Україну, і Росія має за це заплатити", - наголосив Дуда.

Він додав, що настав час укласти новий польсько-український договір про добросусідство. Дуда звернув увагу, що війна Росії проти України показала, що залізнична і дорожня інфраструктура між Україною і Польщею перебуває у не найкращому стані.

"Час надолужити це запізнення. Польсько-український кордон має об'єднувати, а не розділяти. Це тепер має бути наша велика мета", - наголосив Дуда.

Також він виступив за спільну побудову швидкісного залізничного сполучення Києва і Варшави: "Вірю, що ми це зробимо найближчими роками".

Крім того, Дуда згадав, як у 2012 році Польща і Україна спільно організували Чемпіонат Європи з футболу (Євро-2012), коли було залучено величезні інвестиції.

"Я глибоко вірю, що ще не один такий проект перед нами, що ми будемо ще реалізовувати величезні європейські і світові проекти, спортивні, але також і інші. Україна виграє війну, подолає труднощі та буде відбудована ще краще", - сказав Дуда.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Дуда розповів, ким вважає українців у Польщі і пообіцяв допомогти Україні вступити до ЄС.

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